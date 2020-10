Le inaudite e inaccettabili scene di violenza che, questa notte, hanno trasformato in un inferno una parte dirappresentano l’anticipazione di ciò che potrebbe accadere nel nostrose alladovesse aggiungersie cancellare la democrazia.scesi in piazza protestare il loro diritto alla vita, a dare vita al caos organizzato e a incendiare i cassonetti.. Gentaglia al soldo della cla quale sfrutta il momento di disorientamento generale per tentare di rivoltare il sistema sociale ed economico a proprio vantaggio.La minaccia del governatoredi ricorrere ad un lockdown totale inper cercare di evitare stragi come quelle avvenute aè un piatto troppo ghiottofacendole fare da scudo umano per la realizzazione dei suoi progetti criminali o eversivi. Ma De Luca non è un pazzo esaltato e se ha in mente di chiudere la sua regione è perchè sa perfettamente che le strutture stanno per crollare sotto l’onda d’urto del Covid.Ma se De Luca non è uno sconsiderato,. Lo dice anche contrapponendosi ai cento scienziati che hanno scritto a lui e aper invitarli ad assumere misure drastiche e radicali prima che sia troppo tardi. Conte non cede, almeno per il momento, consapevole che gli italiani non possono essere vittime dell’allucinante lotteria della serie morire di virus o morire di fame.Dunque, a questo punto della danza macabra,e per non dover più assistere alle devastati scene per le strade di Napoli che potrebbero ripetersi anche altrove perchè la criminalità organizzate e nuclei eversivi occulti si trovano ovunque.La parola d’ordine è unica. Non fare ciò che, con il permesso delle autorità locali, abbiamo fatto in estate illudendoci di essere nuovamente sani. In gioco ci sono la salute, l’economia e anche la democrazia