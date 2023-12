La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha stabilito un abuso di posizione dominante da parte di, ha rilanciato il temaconche ha immediatamente presentato il suo progetto per una competizione a 64 squadre con promozioni e retrocessioni su tre livelli e partite in streaming con accesso gratuito per tutti i tifosi.Non sono mancate però reazioni avverse al nuovo progetto, diversi club hanno ribadito la loro volontà di prendere parte ai tornei organizzati da UEFA e FIFA e lo stesso hanno fatto alcune Federazioni, compresa lache ha ribadito il proprio no e la "sua convinta azione a tutela dei campionati nazionali". Ma non solo.La scorsa settimana, in occasione del Consiglio Federale, la Federcalcio come di consueto ha approvato all'unanimità il nuovo sistema dellee il portale Calcio e Finanza ha consultato il documento, dal quale emerge la data entro la quale i club dovranno depositare la domanda di ammissione alla prossima edizione della, unita all. Una clausola anti-Superlega, la cui approvazione risale già al 2021, al tempo del primo tentativo di lancio del progetto, e che assume rilevanza ora che l'idea ha ripreso vita e forza a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE, anche se i nuovi tornei non dovrebbero partire già dalla prossima stagione. Nel testo ufficiale del documento, riferisce C&F, si legge: "le società devono,, osservare il seguente adempimento:depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2024/2025, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale eL’inosservanza del termine perentorio del 4 giugno 2024, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti paragrafi I), II), III), V) e VI) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2024/2025