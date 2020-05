La burocrazia rallenta i piani dei club per il rinnovamento degli stadi storici, per questo c’è chi sta pensando di alleggerirla. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Pd ha presentato in Parlamento una Proposta di Legge per il restyling degli stadi con un valore storico: “Gli stadi Comunali anche se tutelati come beni di interesse storico o riconosciuti come monumenti nazionali potranno essere ristrutturati con la sola delibera dell’Amministrazioni Comunali competenti. Il nuovo progetto autorizzato dalle Soprintendenze dovrà mantenere parti esterne del precedente stadio in grado di assicurare la memoria e la tradizione architettonica. Con la ristrutturazione scompare il consumo di nuovo suolo e si evita il decadimento di certi impianti come il Flaminio di Roma”. L'ammodernamento del ​Dall’Ara, del Tardini e del Franchi presto potrebbero sbloccarsi.