Nicolas Viola, capitano del Benevento, parla a Sky Sport dopo il successo sul campo della Juventus: "Non ci speravamo neanche noi, ci siamo parlati, è stata la partita della svolta. C’è stato un atteggiamento perfetto, era un campo difficilissimo e siamo felici. Quando troviamo il coraggio siamo una squadra ostica, facciamo giocare male le altre squadre. Sono tre punti fondamentali, arrivati in un campo dove ci darà una spinta per il resto del campionato. A fine primo tempo dovevamo continuare come stavamo facendo. I primi 10 minuti del secondo tempo erano molto importanti".