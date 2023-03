Credo chee, perciò, giustamente celebrato, quando. Oggi gloriarsi perché abbiamo tre squadre tra le otto migliori della massima competizione europea (dò per scontato che il Napoli vada ad aggiungersi a Milan e Inter) è un esercizio molto interno e un po’ provinciale. Prima di tutto perchè otto sono tante e alcune, come il, che ieri notte ha rifilato sette gol al Lipsia, sembrano stagliarsi in un’altra dimensione. In secondo luogo, perché la qualità delle nostre prestazioni,, non si affranca mai da unaPer carità, non sarò io a cercare di ridurre a poco più di normale. Ma da questo a vincere la Champions League o a pensare ad una finale tutta italiana, per me ce ne corre. Ricordo che, visto che a distanza di pochi anni, tutto è stato rimosso senza lasciare neanche un vago cenno di cronaca. L’che si è salvata ad Oporto è stata in tutto: ha difeso, ha lottato, ha sofferto, sopravvivendo anche ad un eroico corpo a corpo finale. Coraggio e unità non sono mancati.