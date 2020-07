Anche i tifosi bianconeri più irriducibili saranno d’accordo con me se sostengo che questa sera, a San Siro,. Per quanto choccata e malridotta, la squadra di Simone Inzaghi ritrova(anche se ha perso Correa) in attacco, recupera, uscito con una caviglia contusa dalla gara contro il Milan, e confermain regia. Per vincere a Lecce basta e avanza.Da cosa nasce il mio sentimento negativo? Da almeno tre ragioni che vado a enunciare., squalificati, cioè i due uomini più in forma della squadra., proprio contro la Lazio, sta bene atleticamente e mentalmente, nel senso che crede ad ogni impresa anche perché deve far punti per raggiungere la zona Europa League.: sia nella gara d’andata a Torino, sia nelle due partite di semifinale in Coppa Italia,Dicono tutti: ma la Juve ha una rosa vasta, praticamente due squadre. Sarà, ma per me ha ragione, a meno che non si vogliano contare il terzo portiere o quelli dell’Under 23, tra l’altro impegnata nei play off per la scalata alla B.Né(in gruppo da pochissimo), né(che si aggregherà a fine luglio), ma il candido, cioè il quinto tra i difensori centrali. Il ragazzo gioca pochissimo, la Juve ad ogni estate sembra sempre in procinto di venderlo, ma anche quest’anno è rimasto. Sarri lo avrebbe voluto al Chelsea, però da quando è in bianconero lo apprezza assai poco.. Il problema non sono le doti fisiche e tecniche del giocatore, ma la sua pallida personalità, lo scarso ardore e una propensione alla lotta assai ridotta. Per paradosso Rugani segna, sui calci da fermo, più di De Ligt, ma non è questo che si vuole da lui.Quanto all’assenza di Dybala - l’uomo che per otto volte ha indirizzato la partita con il gol dell’1-0 - sarà colmata dall’impiego di. Sarri ha ammesso di litigare nello spogliatoio solo con lui “perché ne ha bisogno” (Higuain, non Sarri), però non sa quanta possa essere la tenuta atletica del Pipa. Fino a quando starà in campo (non penso a più di un’ora), la Juve giocherà con un centravanti vero che insieme a Ronaldo garantisce una media-vittorie quasi identica a quella assicurata da Ronaldo-Dybala.. Si sacrificherà(che il centravanti non lo vuol fare) o Sarri sarà costretto a spostare a finto nove. Se ci sarà,si piazzeranno ai suoi lati. Se dovesse rinunciare (nel derby è uscito al 49’ con qualche problemino fisico non dichiarato), Bentancur scalerebbe davanti alla difesa con Matuidi e, forse,a destra. Secondo Sarri è “il centrocampista con più gol nelle gambe” (un dato di fatto), ma a dire che rappresenti una soluzione ce ne corre., naturalmente, è peggio e, per sovrammercato, è pure mancino (come Matuidi da preferire sempre)., unico contrattempo l’infortunio a. Dovesse mancare (ha preso un colpo ad un polpaccio) anche i rossoneri perderebbero un uomo in grande forma.@gia_pad