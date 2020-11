La nona giornata di Serie C si è chiusa con un posticipo dal fascino assoluto: il(fonte foto: profilo Twitter Palermo FC). Una sfida che mancava da bene sette anni e che ha visto contrapposte due delle squadre più nobili non solo della Lega Pro, ma dell'intero calcio italiano., le due squadre si sono date battaglia in una partita che ha mostrato anche buone cose, pur in mezzo a. EIl Palermo, infatti, è stato costretto a scendere in campo conNessuna sostituzione a disposizione a causa deie di un paio di squalificati: cosa che ha costretto i rosanero a. Difficoltà anche per il Catania, che ha riscontrato nella mattinata di ieri alcune positività ed è stato costretto a rimandare all'ultimo minuto il momento della partenza per Palermo. Alla fine la partita si è chiusa sull'1-1,(pareggio del Catania solo a dieci dal termine). Ma, senza nulla togliere alle gesta sportive viste in campo,Vetta condivisa da tre squadre,, che grazie ai successi del weekend si sono portate a 16 punti scavalcando, che non sono riuscite a portare a casa i tre punti. Prosegue anche la risalita dell'Alessandria, 3-2 al Livorno, che dopo la piccola crisi iniziale è riuscita a ricucire lo strappo con le prime, portandosi a -2 dalla testa. Altro pareggio, invece, per la, anche se contro un avversario di livello come il Novara, che perde la buona occasione di portarsi alle spalle del terzetto di testa.. Inseguono Feralpisalò, Carpi e Perugia a tre punti dalla capolista. Chi invece fatica a trovare continuità di risultati è la Triestina, bloccata dall'Arezzo e(5-0 al Catanzaro). Galletti che, con una partita da recuperare, si trovano a -4 dal primo posto, con possibilità di accorciare e tenere il ritmo della prima. Continua a vincere anche il, quattro successi nelle ultime cinque, che con due partite in meno rispetto alla Ternana prima, si trova ad appena 4 lunghezze dalla testa. Lotta alla Serie B che quindi si preannuncia estremamente combattuta,