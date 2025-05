In 15mila a festeggiare Sara Gama e la Juventus campione d'Italia. Gioia bianconera, ma vince l'Inter

Getty Images

E poi la partita, una delle ultime della: la Primavera della Juventus - anch'essa campione d'Italia - a 'scortare' le ragazze della prima squadra verso il palco, dove ad attendere le calciatrici e l'allenatore Max Canzi c'erano la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti e la Head of Categories di eBay Barbara Bailini, che hanno consegnato il trofeo nelle mani di Sara Gama.

"Abbiamo vissuto una settimana davvero magica - le parole della presidente della Divisione Serie A Femminile Federica Cappelletti -, iniziata a Roma con un evento che ci ha proiettate nel futuro, con la presentazione del nuovo brand, e finita qui a Torino, in uno stadio splendido e con un'atmosfera straordinaria. Stasera celebriamo la Juventus campione d'Italia a cui faccio i complimenti, ma anche l'Inter che ha conquistato un posto in Champions e una leggenda del nostro calcio come Sara Gama, che oggi chiude la sua grande carriera alzando un trofeo. Serate come questa sono la dimostrazione di quanto il nostro movimento abbia bisogno dei grandi stadi e di quanta passione ci sia per queste ragazze, che sono sicura porteranno migliaia di persone allo stadio anche tra una settimana a Como". Tra una settimana, infatti, la Juventus tornerà in campo allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' per giocarsi la finale della Coppa Italia Frecciarossa contro la Roma.

Sorride, perché la sua è stata una carriera meravigliosa, che si chiude alzando un trofeo, ma alla fine qualche lacrima scende inevitabilmente. Al suo posto entra Martina Rosucci, che si prende anche la fascia di capitano che per mille battaglie è stata di Sara. Un lunghissimo giro di campo, quello di Gama, che riceve l'applauso di tutto il pubblico di Torino. "Ho voluto abbracciare tutte le ragazze, mi sono presa un po' di tempo per salutare - le parole di Gama -. Non mi immaginavo questa carriera: pensavo solo a divertirmi, ed è questo che direi alle bambine, di continuare a divertirsi incuranti di quello che dicono gli altri, che è la cosa più importante. Ci sono i presupposti affinché dopo di me vengano cose sempre migliori: tre nazionali qualificate agli Europei, tre squadre in Champions League. Possiamo crescere ancora tutte assieme". Dopo la partita, tutte le calciatrici bianconere hanno indossato una maglia celebrativa e tenuto in mano uno striscione: "Sei stata la guida di una svolta epocale per noi e per il calcio femminile italiano", con il Women's Football Director Stefano Braghin che ha consegnato a Sara una targa con il numero 13, quello dei trofei vinti da Gama con la Juventus.

, coronando una stagione straordinaria culminata con la qualificazione alla UEFA Women's Champions League, con la Roma che oggi vincendo al Viola Park (1-0 alla Fiorentina grazie al rigore di Manuela Giugliano) ha completato il tris di squadre italiane in Europa.