In Albania sicuri: la Fiorentina vuole Tare. L'ex Lazio può sostituire Pradè

Arriva un'indiscrezione abbastanza clamorosa in merito a movimenti che potrebbero riguardare la Fiorentina nel corso della prossima estate. E non si tratta di trasferimenti di calciatori ma del mercato dei dirigenti. Secondo quanto racconta la tv di stato albanese, la Fiorentina ha messo gli occhi sull'ex dirigente della Lazio Igli Tare.



CICLO CHIUSO - Secondo i colleghi la società viola considera chiuso il ciclo di Daniele Pradè in viola e proprio per questo avrebbe individuato nel dirigente albanese il suo perfetto sostituto. tare in questo momento è svincolato dopo che ha lasciato la società biancoceleste lo scorso 5 giugno.



ASSETTO - Nel caso in cui quest'indiscrezione venisse confermata, tare andrebbe ad occupare la posizione di DS al fianco del DT Burdisso e del DG Barone. Pradè, alla sua seconda avventura nella dirigenza gigliata, lascerebbe la Fiorentina dopo 5 anni. nella precedente esperienza aveva rivestito la medesima posizione dal 2012 al 2016.