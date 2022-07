In Argentina rilanciano sull'interesse del Milan per Carlos Alcaraz, già visionato in primavera. Stando a quanto scrive il portale racingdealma.com.ar, il club rossonero avrebbe presentato un'offerta da 12 milioni al Racing de Avellaneda per il centrocampista 19enne. La risposta del club argentino sarebbe stata negativa perché l'obiettivo è di incassare almeno 18 milioni.