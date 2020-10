2-ter. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

; 6-e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra - riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali;

6-m)sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza 6-ee) Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese la domenica e i giorni festivi; negli altri giorni le predette attività sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

Entro la serata di oggi o al più tardi nella giornata di domani il Premierfirmerà un nuovoche metterà in campo misure ancora più restrittive per il contenimento della pandemia Covid-19 con i numeri dei contagi in continua e netta crescita. Lin pubblicazione in Gazzetta Ufficiale mette paletti rigidi per tuto il mondo dello sport.Saranno chiuse palestre, piscine e comprensori sciistici, mentre rispetto a 7 giorni fa, è imposto lo stop a tutto sport dilettantistico e amatoriale anche scolastico e di base fatta eccezione per le competizioni di livello nazionale (per il calcio quindi resteranno in campo Serie D, Serie C, Serie B e Serie A). Sarà vietato l'ingresso del pubblico e quindi cade la possibilità di aprire gli spalti anche ai soli 1000 presenti. Ecco tutte le nuove misure.