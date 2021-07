In Belgio qualcuno ha saputo prendere con ironia la sconfitta nei quarti di finale di Euro 2020 contro l'Italia, cogliendo l'occasione per prendere in giro i rivali francesi. I tifosi dei Diavoli Rossi infatti hanno chiesto ironicamente di tornare in campo contro gli Azzurri, scimmiottando l'iniziativa transalpina di rigiocare contro la Svizzera per un'ipotetica irregolarità del portiere elvetico Sommer in occasione del rigore fallito da Kylian Mbappé.



3MILA FIRME RACCOLTE - "Dimostriamo quanto fossero davvero più forti": la curiosa petizione lanciata nelle scorse ore sta viaggianfo ormai verso le 3mila firme raccolte, dal titolo "Rigiocare il quarto con l'Italia per perderlo nuovamente. Abbiamo perso contro i più forti, lo scopo è dimostrare a che punto fossero davvero più forti". Chapeau!