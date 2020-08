Un grave incidente stradale per Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell'Inter. L'ex estremo difensore di Juve, Sambenedettese e Padova, 53 anni, si stava allenando in bici scendendo verso la statale Adriatica, quando è finito contro un suv che stava facendo retromarcia per uscire da un cancello a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno: Bonaiuti ha sfondato il lunotto posteriore dell'auto ed è caduto sull'asfalto. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Ancona in eliambulanza, riferisce La Gazzetta dello Sport, ora è cosciente e non è in pericolo di vita.