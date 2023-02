In Brasile sono sicuri. Come riportato da O Globo, la Federcalcio brasiliana sarebbe disposta ad aspettare giugno per mettere sotto contratto Carlo Ancelotti come nuovo ct dei verdeoro, lasciando vacante il ruolo fino a quel momento. Le trattative avanzano e - scrive sempre il quotidiano - a febbraio sarebbe fissato un incontro tra il presidente della Confederazione brasiliana Ednaldo Rodrigues e il presidente del Real Madrid Florentino Perez per trovare la quadra. Il contratto di Ancelotti con i Blancos scade infatti nel 2024.