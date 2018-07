Numeri incredibili, quelli relativi alle maglie di Cristiano Ronaldo. E la Juve si fa ricca, anche grazie ai fans in tutto il mondo del fuoriclasse portoghese, che continua a far registrare cifre sontuose ed euforia ai massimi livelli. Anche in Campania, dove la sola casacca di CR7 ha superato in vendite le casacche azzurre del Napoli: soltanto con il numero 7, le richieste sono state di ben cinquemila modelli.