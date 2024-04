In campo la Nazionale direttori sportivi, ma l'ADISE prende le distanze: cosa succede

Lunedì 8 aprile scende in campo la Nazionale dei direttori sportivi: ne ha dato annuncio l'ADICOSP, associazione direttori e collaboratori sportivi, che ha organizzato un match contro la nazionale olimpionici e campioni dello sport.Occhio però a come chiamare la nazionale direttori sportivi: l'ADISE, associazione italiana direttori sportivi riconosciuta dalla FIGC e presieduta dall'ad dell'Inter Beppe Marotta, ha diffuso un comunicato ufficiale per chiarire la propria posizione in merito.

"Apprendiamo dalla comunicazione social di un evento sportivo che vedrebbe scendere in campo una. Quest’Associazione che dal 1976 rappresenta la categoria dei Direttori Sportivi, unica ufficialmente riconosciuta dalla FIGC, precisa chericonducibile esclusivamente all’Adicosp e, pertanto, prende le distanze dalla stessa., non essendo espressione dell’intera componente dirigenziale, ma di una rappresentativa dell’associazione Adicosp.

Su impulso dell’ADISE si ricorda che più volte sono state organizzate partite disputate dalla rappresentative di categoria, ultima delle quali recentemente presso lo Stadio San Siro di Milano, con ampia partecipazione e consenso dei propri associati".Bologna, 06/04/2024