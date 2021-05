. Quattro squadre per tre posti in Champions League nella prossima stagione, visto che uno lo ha già conquistato l’Inter campione d’Italia. Con la vittoria per 3-0 di questa sera a Torino(3-1 per i bianconeri di Andrea Pirlo). Un successo importantissimo, che vale ancora di più di 3 punti: in caso di arrivo a parimerito, infatti,diretti sulla Juventus.(l’Atalanta ha pareggiato 1-1 all’andata coi bianconeri e vinto 1-0 al ritorno). La squadra di Gian Piero Gasperini affronterà(in casa) e(fuori), prima dell’ultimo turno di campionato contro il. Con due vittorie su tre, per l’Atalanta è Champions League. Stesso discorso per i rossoneri dopo la vittoria di questa sera: bastano due successi contro(in trasferta),(in casa) e(in trasferta).- Il Napoli è a quota 70 e ha il destino nelle proprie mani dopo questo turno di campionato e la vittoria di La Spezia e il ko della Juventus. La squadra di Rino Gattuso affronterà(in casa),(in trasferta) e(in casa): al momento servono tre vittorie al Napoli, 9 punti in tre partite, perché il punto di vantaggio è solo uno e 7 punti potrebbero non bastare se la Juve vincesse le ultime tre partite e facesse dunque 9 punti.- Juve che mercoledì affronterà ilin trasferta, poi l’in casa e ilin trasferta. Proprio i nerazzurri. La vittoria dello scudetto è già aritmetica da due turni e Antonio. Proprio Juve-Inter può rivelarsi fondamentale nella corsa alla Champions League. Il derby d’Italia a Atalanta-Milan all’ultima sono gli unici due scontri diretti in programma da qui al termine del campionato.