In che ruolo gioca Pierotti nel Lecce

Il Lecce cercava un esterno d’attacco e l’ha trovato in Santiago Pierotti, argentino classe 2001 arrivato dal Colon. Ala destra che all’occorrenza può fare anche il trequartista centrale o giocare largo a centrocampo, non parte subito titolare ma può scalare le gerarchie trovando spazio nelle scelte di D’Aversa.



I NUMERI DI PIEROTTI - Nell’ultima stagione con la maglia del Colon ha giocato quasi 40 partite segnando 2 gol. In quattro anni in Argentina, sempre con la stessa maglia, ha totalizzato più di 100 presenze.



GLI ALTRI ESTERNI DEL LECCE - Nel tridente di D’Aversa in quel ruolo per ora si alternano Strefezza e Almqvist: ma il primo non sta rendendo come la stagione scorsa, lo svedese ha spesso problemi fisici e per questo la società stava cercando un altro rinforzo. Inoltre, sono assenti Banda e Sansone: il primo è in Coppa d’Africa e l’ex Bologna infortunato.