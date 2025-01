In Copertina - Cagliari toglie, Cagliari dà: Elia Caprile è già tornato protagonista in Serie A

Sono passati due anni da quando, dominavano la scena inper candidarsi con decisione alla ribalta nazionale.Il primo,, a fine stagione conquisterà la promozione con ilmentre il secondo,, vedrà svanire l’approdo in massima serie all’ultimo respiro della finale playoff, quando un goal dimandó all’inferno il suoe in paradiso il. Caprile, alla fine, in Serie A ci finirà lo stesso: il, colpito dalle sue prestazioni, decide infatti di acquistarlo e girarlo in prestito, dove Caprile contribuisce allaallenata da Paoloprima, Aureliopoi e infine Davide

Ed è proprio Davide Nicola a regalargli unaa Cagliari ottenendone con decisione l’approdo dopo l’avvio di stagione non del tutto convincente di. Già, proprio a Cagliari, un club che sicuramente per settimane ha riempito gli incubi di Elia Caprile che, adesso, con Leonardocondivide maglia, spogliatoio e obiettivi. E la prima, insomma, non poteva andare meglio. Mandato in campofresco di trionfo in Supercoppa, Caprile - per nulla arrugginito dopo le tante panchine seguite alle sole cinque gare disputate con la maglia del Napoli tra settembre e ottobre -arrendendosi solo al tap-in ravvicinato di Morata.

Per il resto, miracolo dopo miracolo, riflesso dopo riflesso, Caprile ha attirato su di sé tutta ladi un Milan che ai punti avrebbe meritato il successo ma che, al fischio finale, ha portato a casa soltanto un punto, tanti rimpianti e un enorme rammarico. Il Cagliari, dal canto suo, sa di doverma sa anche di poter contare su unin più.