In Copertina - Ecco il vero Reijnders, con il sistema di gioco di Fonseca è riuscito a prendersi il Milan

Innanzitutto una premessa: naturalmente non vediamo l’ora di dedicare una copertina ad, ma ci è parso opportuno scegliere di aspettare di vederlo nuovamente in campo, si spera il più presto possibile, per farlo., specialmente per l’umana solidarietà dimostrata,, a cominciare dall’arbitro Daniele Doveri che, pur senza mai perdere il controllo della situazione, ha trasmesso un senso di sicurezza e umanità fuori dall’ordinario.Limitandoci invece al calcio giocato,, centrocampista del Milan che ancora una volta ha saputo prendersi la scena con una prestazione condita da ben due goal determinanti per il successo dei rossoneri in casa contro l’Empoli.

Un anno fa, dopo un iniziale ottimo impatto con il calcio italiano, Reijnders ha alternato buone prestazioni a periodi opachi, che spesso andavano di pari passo con l’altalena di risultati (e di gioco) del Milan targato Pioli. Per molti, l’olandese non era in grado di guidare la squadra nelle situazioni più delicate e si esaltava invece soltanto quando il resto della macchina girava alla perfezione. Una critica che chi scrive non ha mai condiviso e che anzi appariva spesso ingenerosa se tenuto conto delle numerose gare durante le quali

E così, il pur non perfetto vestito tattico cucito al Milan da Fonseca,, prendendo per mano i rossoneri - quest’anno senza alcun dubbio - anche nelle gare più complesse.rappresentano soltanto la ciliegina su una torta che Reijnders prepara da mesi e che adesso i tifosi del Milan possono godersi appieno.