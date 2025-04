In Copertina - Isaksen è l’arma in più della Lazio: la sua stagione è un premio alla pazienza

Dopo un weekend di Serie A durante il quale in pochi si sono fatti notare per prestazioni indimenticabili,, la cui continuità di rendimento merita indubbiamente un riconoscimento.Il suo goal all’Atalanta, pesantissimo per la corsa Champions, arriva infatti, con la sua squadra ridotta in nove uomini ma capace di piegare il Viktoria Plzen proprio grazie a un suo sinistro straordinario.

Pagato 13 milioni, Isaksen - come talvolta capita a chi arriva da campionati diversi e meno competitivi - aveva fatto fatica a entrare subito nei meccanismi di Sarri e della Serie A ea contorno di qualche sprazzo di talento che era stato comunque in grado di fare intravedere.Bollato troppo frettolosamente come “giocatore da lasciar partire se si vuole alzare l’asticella”. Il danese è un elemento chiave per il gioco di Baroni e la sua valutazione si è triplicata in meno di due anni.

E se il finale di stagione dei biancocelesti è ancora ricco di obiettivi e speranzee nel quale - all’inizio ma non solo - credevano davvero in pochi.