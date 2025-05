In Copertina - La festa dopo la tempesta: Lookman si riprende l’Atalanta e la porta in Champions

Vi ricordate quando dopo il rigore fallito contro il Bruges e il successivo botta e risposta con Gasperini l’avventura diAdesso, meno di tre mesi dopo,, ancora una volta., che torna - anche se non soprattutto grazie al suo attaccante - a garantirsi la partecipazione alla prossima edizione della Champions.E pensare che fino a qualche ora prima del match contro la Roma, la presenza del nigerianodella quale però, al Gewiss Stadium, non si è vista nemmeno l’ombra.

, mettendo a ferro e fuoco la retroguardia romanista e trovando presto il goal del vantaggio. Anche nella ripresa, poi, si è dimostrato una variabile imprevedibile, capace di reggere da solo il peso dell’attacco atalantino, penalizzato dalla serata no di Mateo Retegui.Ma è bastato- per permettere all’Atalanta di piegare la Roma e conquistare la Champions con 180 minuti di anticipo.: la sua storia con l’Atalanta non meritava di concludersi tra rigori sbagliati, dichiarazioni pesanti, litigi e messaggi al veleno sui social: