Da quando le gare di Serie A sono spalmate in fasce orarie e giorni diversi, le copertine assegnate in una giornata di campionato sono tante, praticamente una per ogni match. In maniera un po' nostalgica, però, l'idea di dedicare una "copertina" a uno solo dei protagonisti del weekend scegliendo tra i tanti che calcano i campi della Serie A punta a porre un accento più marcato.L’immagine del portoghese che, insieme a, rimane a distanza siderale dai compagni e dall’allenatore durante il cooling break è stata inevitabilmente la cartolina del weekend.. E soprattutto evidenzia la difficoltà per un giocatore talentuoso come Leao di incidere al 100%.

Premessa doverosa: anche prima dell’avvento di Fonseca, Leao non ha certo fatto della continuità la sua arma migliore. E, proprio per questo, di esclusioni rumorose ne aveva già vissute altre (come dimenticare la panchina nel derby decisa da Pioli?). E dunque,Tuttavia, ciò che stavolta fa riflettere è quanto su Leao la società rossonera si fosse sbilanciata parecchio in estate: “”.

E invece Leao, all’Olimpico, è rimasto a guardare per più di un’ora per poi, in un lampo, dimostrare di saper fare la differenza, eccome. Lancio illuminante, triangolazione e un goal “da centravanti” che raramente gli si vede fare. Proprio quella mancanza di “rabbia” da bomber e di concretezza, che spesso allenatori e tifosi gli hanno rimproverato, è emersa in un momento delicato e complesso, come a voler ricordare che. Leao è un calciatore forte, non solo “bello da vedere”. E ha la potenzialità per prendersi le copertine soltanto per merito della sua classe e del suo talento, non per un chiacchierato cooling break.