In Copertina - Milinkovic-Savic, i rigori parati sono soltanto la vetrina di una stagione incredibile

, uscite decise e persino lanci illuminanti.: una definizione che ci sta ma che quasi sottintende che nel calcio di una volta non sarebbe stato all’altezza. Beh, non è vero, perché a differenza di altri colleghi, nel suo caso: un po’ di normalità in mezzo a tante storture che stanno cambiando i criteri di selezione e valutazione dei portieri.

Anche se, chiaramente - inutile nasconderlo - a valergli la copertina del weekend sono state innegabilmente le parate che abbiamo visto e rivisto per giorni e che ancora occupano gli incubi dei giocatori del Milan.

Perché, ma riuscire ad aggiungere questa qualità ad un’altra che dovrebbe sempre rimanere centrale per il ruolo e cioè