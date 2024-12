In Copertina - Paulo Dybala, ancora una volta il salvagente della Roma

Getty e Calciomercato.com

Il primo ha permesso all’Atalanta di trascorrere il Natale in vetta alla classifica con l’ennesima doppietta, il secondo ha regalato al Venezia una vittoria pesantissima in un delicato scontro diretto.. Dopo la sconfitta di Como, infatti, la Roma era piombata a due punti dalla zona retrocessione, l’effetto Ranieri sembrava già svanito e le voci relative a un’imminente partenza della Joya avevano accompagnato la marcia di avvicinamento a Roma-Parma, soltanto limitatamente addolcita dal successo sulla Sampdoria in Coppa Italia.

Come spesso accaduto in questi anni, però,, trascinando i giallorossi alla vittoria scacciacrisi, almeno per il momento.Rigore procurato e trasformato dopo pochi minuti hanno messo in discesa iltrovando poi anche la rete del 3-0 e regalando a Dobvyk quella del 5-0 finale con un assist al bacio.A dirla tutta,perché anche l’amico e connazionale Paredes ha beneficiato dell’altruismo del compagno che, già a segno due volte, gli ha concesso il secondo tiro dal dischetto. Dybala, peraltro, la palla della tripletta l’ha avuta comunque ma l’ha sparata in Curva Sud, proprio laddove i tifosi giallorossi lo hanno applaudito con convinzione.

La prestazione di Dybala è stata l’ennesima dimostrazione della capacità di incidere che i veri - pochi - talenti puri rimasti in Serie A riescono ad avere sul campionato. Merce rara della quale sentiamo sempre più il bisogno.