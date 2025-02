In Copertina - Retegui ancora devastante, è lui il centravanti perfetto per il gioco di Gasperini

Kolo Muani continua a fare la differenza, Arnautovic ha messo a segno uno dei goal più pesanti della stagione e di Pulisic abbiamo già scritto sabato: semplicemente decisivo!Un poker da bomber vero, da uno capace di mettere a segno già 20 reti in campionato, un bottino per molti impensabile ad inizio stagione.Quando l’Atalanta lo annunciò come sostituto last minute di Scamacca, molti pensarono che le ambizioni Scudetto della squadra fresca vincitrice dell’Europa League fossero state drasticamente ridimensionate.

E invece no.Eccoci. Siamo giunti al punto., che mette l’attaccante della Nazionale in condizione di far goal con facilità. Innegabile.Probabilmente no. Come è vero che, probabilmente, in altre condizioni, Retegui non sarebbe capace di segnare con continuità se non assistito a dovere dalla squadra, cosa che sta riuscendo a fare Lucca a Udine, per dirne uno.

Ma si tratta di attaccanti condiverse e quelle. “Va valutato anche in un altro stile di gioco”, sostengono i più critici. Obiezione che ci sta. Ma non essendo dei veggenti, per il momento possiamo valutarlo soltanto in quello attuale e