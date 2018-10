che, dopo la riduzione a 19 squadre voluta dall'ex commissario Fabbricini, ha portato a una serie di ricorsi e contro-ricorsi non ancora esauritasi. Da una parte, i club che si sono sentiti illegittimamente esclusi, dall'altra la Lega di Serie B e le formazioni che hanno già disputato 9 partite e non ammettono cambi in corsa. Uno di fronte all'altro, in un. All'ordine del giorno, ci sono la definizione del format della Serie B, le nuove nomine (Sibilia corre per la vicepresidenza vicaria, Miccicché per la vicepresidenza) e la composizione delle commissioni per le riforme.Poco prima dell'ingresso in consiglio federale, si era espresso così il presidente della Lega di B: "La Figc si atterrà alla sentenza del Consiglio di Stato? Sono autorità giurisdizionali dello Stato e credo che un po' di rispetto si debba averlo.. Spero che non si rompa l'unità di intenti che c'è stata nelle elezioni, a me interessano le riforme perché se il calcio non si ristruttura poi continuiamo ad avere il fenomeno dei fallimenti".Queste invece le parole del numero uno dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri: "Sono decisioni che vengono fuori dal nostro mondo, ci dobbiamo attenere a quelle".