La città non si è divisa, come spesso accade, ma si è schierata in gran parte. I motivi: la cessione di Chiesa, un mercato deludente, le promesse tradite di grandi ambizioni, il pensiero rivolto unicamente allo stadio e al centro sportivo e dunque ai personalissimi interessi del presidente. Ebbene,La Fiorentina con i Della Valle ultima versionecapace di ammazzare anche la passione di una città pazza di calcio come Firenze. Oggi, di progetti, di cose fatte e di altre da fare, di battaglie. E, perché chi lavora e si adopera può sbagliare, ma con l’obiettivo finale di crescere.Una mossa che arricchisce la Fiorentina del futuro.Tutti i proprietari di società lo fanno, dalall’fino allae al, e chi ci è riuscito - come la- si porta dietro invidie e scudetti. Certo, Commisso pensa al proprio portafoglio, ma: il giocatore non avrebbe mai rinnovato il contratto, tra un anno sarebbe andato in scadenza e avrebbe avuto un valore probabilmente ridotto a un terzo (come), avrebbe affrontato la stagione senza essere sereno.Poi è vero che, che ha acquistato un potenziale campione, ma questo non è e non può essere un problema della Fiorentina, la quale ha l’obbligo di guardare ai propri, di interessi.Ci sono tifosi che dicono:Già, ma chi poteva prendere nell’ultimo giorno di mercato senza rischiare diForse lo stesso Milik, che però non si è voluto muovere da Napoli. Altrimenti è molto più sensato aspettare, capire se qualcuno dei giovani attaccanti esplode in modo definitivo, investire eventualmente a gennaio., ma di pensare alle scelte migliori per se stessa. La Fiorentina lo ha fatto.E non va sottovalutato che in questo 2020, da molti ritenuto disastroso per la Fiorentina sul mercato, sono arrivati, uno dei migliori centrocampisti dello scorso campionato, la sicurezza, il promettenteche in Argentina gode di grande considerazione (e che difficilmente si rivelerà peggiore di).@steagresti