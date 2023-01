Da che mondo è mondo, Capodanno è tempo di festeggiamenti, feste e bagordi a cui nessuno si sottrae. Anche le Wags, le fidanzate e mogli dei calciatori di Serie A, e non, hanno approfittato della serata in cui si dice addio a un anno e si accoglie quello che viene per darsi alla pazza gioia. C’è chi ha festeggiato nei propri Paesi d’origine, chi ha cenato insieme ad altre ‘colleghe’ e chi ha preso parte a party in grande stile, a la grande Gatsby. Per un anno di gioie e vittorie insieme ai propri partner. Ecco in questa GALLERY come hanno festeggiato, tra le altre, lady Immobile, Zaccagni e l’immancabile Wanda Nara!