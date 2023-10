Il giorno dopo di Psg-Milan L'Equipe celebra la squadra di Luis Enrique. Se in Italia le prime pagine sono dedicate alla sconfitta dei rossoneri, in Francia il titolo a sei colonne è 'Les Professionnels'. Professionisti. E campioni. Per Mbappé non ci sono più aggettivi, Zaire-Emery è un 2006 titolare in Champions che ieri sera ha fatto due assist. Giusto per nominarne due. Dall'altra parte un Milan che torna in Italia a testa bassa e asfaltato dalla stampa francese.