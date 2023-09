Succede nel paese che per decenni è stato la locomotiva economica dell’Europa ma adesso avverte chiari segni di crisi.. Si cercanno soluzioni, con trovate filosoficamente innovative (e anche parecchio visionarie) e ovviamente in condizioni del genere affiora la resistenza al cambiamento. Resistenze che arrivano pure dai vertici della federazione impegnata a promuovere il progetto.Durante i mondiali in Qatar, subito dopo l’immediata eliminazione della nazionale tedesca dalla fase a gironi, noi di Calciomercato.com notammo un’analogia con le sorti della nazionale italiana ( https://www.calciomercato.com/news/germania-nella-bufera-eliminazione-tensioni-e-litigi-un-flop-com-28550 ). Che dopo aver vinto i Mondiali del 2006 andò incontro a due eliminazioni al primo turno (2010 e 2014).Per completare l’analogia toccherebbe adesso ai tedeschi mancare due qualificazioni consecutive ai Mondiali, come successo alla nazionale azzurra nel 2018 e nel 2022.Cionondimeno le preoccupazioni rimangono, sia perché un movimento calcistico come quello tedesco non può accontentarsi di un obiettivo minimal qual è quello di evitare di rimanere a casa durante la fase finale dei mondiali, sia perché il livello tecnico del calcio giovanile da quelle parti si sarebbe abbassato in modo preoccupante.Quest’ultimo aspetto sarebbe anche il problema delle categorie giovanili superiori, dove vige il principio della retrocessione dalle serie nazionali a quelle regionali. In più si è parlato dello stress che colpirebbe gli allenatori delle squadre giovanili, che provano a costruire la carriera verso le serie superiori e sanno di essere strettamente vincolati ai risultati.I tornei per le fasce di età dai 7 agli 11 anni vengono eliminati e sostituiti da raduni che riprendono il concetto del festival, con partite di pochi minuti.In questo senso, alla squadra che vada sotto di tre gol viene data possibilità di schierare un giocatore in più dell’avversaria per riequilibrare. E alla fine della mini-gara la squadra vincitrice si limita a scalare in avanti di un altro campo del raduno, mentre quella perdente scala a ritroso di un campo.Che si tratti della via giusta è da dimostrare, tanto più che l’utilizzo di un metodo così arditamente sperimentale mette in conto la necessità di correzioni e aggiustamenti in corso d’opera. Ma per molte delle voci che si sono espresse intorno a questo progetto di riforma, l’azzardo è troppo grande e si rischia di disperdere i benefici dei vecchi metodi senza avere certezza che ne deriveranno dai nuovi.A esprimere perplessità sono stati tecnici del calibro di Ralf Rangnick e Steffen Baumgart, che insistono sul danno che ne deriverebbe per l’idea di prestazione ( https://www.stern.de/sport/fussball/dfb-reform-im-kinderfussball—warum-die-kritik-voellig-ueberzogen-ist--meinung--33760534.html )., che oltre a essere amministratore delegato del Borussia Dortmund è capo del consiglio di sorveglianza della lega professionistica ma soprattutto vicepresidente della federazione. Watzke ha giudicato “incomprensibile” il progetto, suscitando l’ovvia irritazione del presidente della DFB, Bernd Neuendorf ( https://www.sueddeutsche.de/sport/watzke-kinderfussball-reform-kritik-dfb-wolf-1.6206147 ).