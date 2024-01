In Inghilterra debutta il cartellino rosso rotondo: il motivo

Novità in Inghilterra. Durante il match di FA Cup tra Brentford e Wolverhampton ha debuttato il cartellino rosso rotondo. L'arbitro lo ha estratto già al nono minuto di gioco quando ha espulso Joao Gomes, giocatore dei Wolves. Ma come mai la Federazione inglese ha scelto di abbandonare la solita forma rettangolare dei cartellini? La motivazione è semplice: secondo diversi studi, la forma rotonda aiuterebbe i calciatori che hanno difficoltà a distinguere i colori, in particolare i soggetti daltonici.