In Inghilterra, The Athletic esalta la nuova struttura costruita al Tottenham da Fabio Paratici, ex ds della Juventus. Si parla di una organizzazione basata su un modello moderno di scouting e reclutamento giocatori. Paratici, si legge, ha lasciato già il suo marchio sul club e ha anche arricchito gli Spurs con nuovi scout e uomini.



Come riporta TuttoJuve.com, l'ultimo è Leonardo Gabbanini, italiano, tra gli uomini chiave dei tanti talenti scoperti al Watford al fianco di Filippo Giraldi, che sarà chief scout degli Spurs. Lavorerà al fianco di Gretar Steinsson in un team scouting che conta anche di Andy Scoulding e Simon Davies. Tre uomini al posto di Steve Hitchen, di fatto, anche dopo l'addio di Brian Carey.