Oggi il match tra Chievo e Juventus verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Eleven Sports nel Regno Unito. Tuttavia non sarà possibile vedere i primi 15' di gara, il perché è spiegato proprio da Eleven Sports : "A causa delle regole della FA che non permettono di trasmettere partite di calcio tra le 2.45 e le 5.15 di sabato saremo impossibilitati a mostrare immagini di Chievo-Juventus per i primi 15 minuti. La nostra copertura live inizierà alle 17.15 (18.15 in Italia n.d.r.)."