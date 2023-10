La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina offre un focus sulla situazione dei terzini in casa Fiorentina: "Nella Viola dove funziona quasi tutto, la parte più sorprendente riguarda gli esterni della difesa a quattro di Vincenzo Italiano. Il tecnico, si sa, ha sempre chiesto alla società di avere due giocatori per ruolo, non molto distanti per qualità. Uno se l’è trovato pronto in casa, l’altro è arrivato in estate con una stagione di ritardo visto che era già stato cercato in passato. Adesso il baby boom: Michael Kayode e Fabiano Parisi sono la gioia dell’allenatore e della piazza viola. Coppia futuro Con Biraghi e Dodo (quando tornerà) Italiano ha a disposizione un poker di esterni tra i migliori della A. Intanto si gode i suoi baby che, c’è da scommettere, finiranno presto nel giro dell’azzurro dei grandi."



KAYODE - "E vista la precoce fioritura di Kayode, con un vero e proprio blitz ha allungato il contratto del baby con doppio passaporto, italiano e nigeriano, anche a lui fino al 2028, e come premio fedeltà gli ha alzato l’ingaggio da 30 mila euro a... 1 milione. Una mossa azzeccata e tempestiva perché Kayode è una delle più belle sorprese del campionato e se ne sono accorti anche all’estero, soprattutto in Premier. Non è un segreto, per dire, che tra le tante l’Arsenal abbia chiesto notizie di lui."