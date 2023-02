Alla fine è crollato anche il Catanzaro, unica squadra rimasta imbattuta in Italia. Laè arrivata dopo ventidue vittorie e quattro pareggi, che avevano sancito la manifesta superiorità dei calabresi su tutto il Girone C e, più in generale, sulla categoria.. Ma nel calcioe lo ha dimostrato proprio il Catanzaro.La vera sorpresa, però, non è stata tanto la sconfitta. Perché un passo falso può starci all’interno di una stagione lunga e complessa come quella di Serie C.. Non si trattava, infatti, di uno scontro diretto contro un’altra big: come il Napoli con l’Inter, per intendersi. No,(salita al penultimo posto dopo il successo del weekend). Viterbese che era reduce da tre sconfitte nelle quattro uscite precedenti e che, almeno sulla carta, non rappresentava in alcun modo un ostacolo per la corazzata del campionato., che rimane saldamente al comando del girone, a +10 sul Crotone secondo. La cavalcata in solitaria va avanti, ma un piccola macchia sul dipinto perfetto ora c’è:. Per fare in modo che quello che è solo un piccolo passo falso, non rischi di diventare