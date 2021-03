Secondo le ultime indiscrezioni, nella Juventus che domenica pomeriggio affronterà il Benevento all'Allianz Stadium si riprenderà il posto da titolare in cabina di regia il brasiliano Arthur, che in Serie A non parte titolare da Juve-Roma del 6 febbraio. In questo mese e mezzo per Arthur ci sono state solo presenze da subentrato in campionato, mentre era in campo dal 1' nella "inutile vittoria" in Champions League col Porto.