In Liga c'è un giocatore con una clausola rescissoria irrisoria. Si tratta di Cristhian Stuani, attaccante uruguayano classe '86 che dal 2017 gioca con il Girona. I lunghi anni di militanza nel club gli sono valsi la fiducia della proprietà che gli ha concesso di aggiungere sul suo contratto (che lo lega al Girona fino al 2026) una clausola rescissoria da 1 solo euro. Una scelta simbolica, per permettergli di poter scegliere liberamente la squadra dove andare a giocare in caso di cessione, senza bisogno di passare attraverso l'acquisto del suo cartellino. Lo riporta AS.