La Lapadula-mania impazza già in Perù, in occasione del primo giorno di allenamenti con la sua nuova nazionale per l'attaccante del Benevento. Diversi tifosi hanno già acquistato la sua maglia e le principali televisioni locali hanno seguito lo sbarco del calciatore italiano e hanno dato grande risalto alla sua storia e non è mancato un episodio particolarmente curioso.



In vista delle prossime sentitissime sfide di qualificazione al Mondiale contro Cile e Argentina, Julio Abel Neyra Tica, personaggio conosciuto in Perù per essere una sorta di sciamano (Curandero Andino), ha celebrato un rito propiziatorio proprio in onore di Lapadula evocando le divinità andine e la Madre Terra: "Lapadula, ti farò fiorire per farti segnare contro il Cile e contro l’Argentina".