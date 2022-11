L’edizione odierna di Tuttosport quest’oggi ha riportato una notizia proveniente dal Portogallo, relativa al sorteggio di Conference League che ha accoppiato la Fiorentina di Vincenzo Italiano con lo Sporting Braga di Artur Jorge. Nei momenti subito successivi il sorteggio di Conference League il portale portoghese A Bola ha lanciato un semplice sondaggio: ai tifosi portoghesi è stato richiesto se fossero o meno contenti per aver pescato la Fiorentina nell’urna di Nyon.



Nonostante tutto la risposta dei portoghesi è stata chiara: oltre il 58 % di chi ha risposto alla domanda si è dichiarato fiducioso, considerando il Braga il vero e proprio favorito della sfida. Per quanto riguarda la Fiorentina invece è chiaro che pescare il club portoghese è stata forse la combinazione più ardua: è chiaro che con avversari del calibro di Aek Larnaka e Sheriff Tiraspol i viola avrebbero affrontato la sfida con maggior tranquillità. Adesso sta a Vincenzo Italiano e a tutta la squadra viola dimostrare che in Portogallo hanno sbagliato tutto, che la Fiorentina è la squadra da battere.