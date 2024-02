In Premier si litiga per... le freccette: cos'è successo tra Maddison e Maupay

In Inghilterra - si sa - vanno pazzi per le freccette, le darts come le chiamano oltremanica. Ci sono grandi estimatori anche in Premier League come James Maddison che dopo ogni gol mima il gesto di lanciarne una verso un'ipotetico bersaglio. Ma un'esultanza così particolare genera anche imitazioni. È successo durante Tottenham-Brentford quando, dopo aver segnato il vantaggio, Neal Maupay ha emulato il rivale Maddison. Che non l'ha presa troppo bene: i due sono arrivati quasi alle mani, con l'ex Leicester che ha afferrato l'attaccante avversario e gli ha detto come la pensava.



POST - L'alterco però non è finito lì. Gli Spurs infatti hanno ribaltato e vinto la gara. Il 2-1 l'ha messo a segno Brennan Johnson che nell'euforia generale è andato a punzecchiare lo stesso Maddison e insieme hanno rifatto il verso a Maupay, sbeffeggiandolo. Gli strascichi si sono poi trascinati anche nel post gara, spostandosi ai microfoni e sui social. Maddison a caldo ha detto: "Il gesto di Maupay? Non ha ancora segnato abbastanza per avere un'esultanza tutta per lui". Pronta la risposta del francese, affidata a Instagram: "Ho esultato troppo presto, forse... Peccato non essere riusciti a vincere. E comunque rispetto a Maddison ho segnato di più e sono retrocesso di meno...". Una frecciatina bella e buona.