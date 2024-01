In quali film ha recitato Falcone: non solo Viaggi di Nozze

Ieri attore, oggi calciatore. Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone ha un passato dietro alla telecamera, e non solo in Viaggi di Nozze. E' famosa la sua comparsa nel film insieme a Carlo Verdone quando il giocatore aveva solo 3 mesi, ma oltre a quell'episodio Falcone ha recitato in altre scene: è comparso in molte puntate di Distretto di Polizia e nella serie R.I.S. - Deliffi Imperfetti. Ma non è finita qui, perché l'avevano chiamato anche per fare uno spot pubblicitario sulle ferrovie francesi.