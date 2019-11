In patria festeggiano il Celtic, che per la seconda volta in pochi giorni ha battuto la Lazio, conquistando matematicamente la qualificazione al prossimo turno di Europa League. E mettendo nei guai, seri, la Lazio, a cui serve un doppio miracolo per sperare. In Scozia l'impresa viene celebrata: "Una notte indimenticabile, Roma è conosciuta come la città Eterna, come il potenziale della squadra di Lennon, che sembra non finire mai".



CELTIC SUGLI SCUDI - Il Daily Record non risparmia gli elogi: "Riprendendosi da un inizio traballante, i ragazzi di Lennon hanno combattuto come gladiatori nel Colosseo, dominando la Lazio", il gol di Ntcham viene inserito nell"enormità del momento, mozzafiato e bellissimo".