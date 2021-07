, pur reduce da un Europeo non certo scintillante ma, occhio, perchè il giocatore c'è e per i portieri ci sono dei momenti che non si specchiano con fortuna e rendimento. Io ricordo un Donnarumma che non fece una parata all'Europeo Under 21, giusto per dirne una.– e capire cosa fare in alcune situazioni. Dzeko? Io continuo a tenermelo bello stretto, chiaro. Soprattutto adesso che avrà fatto il pieno di motivazioni con Josè Mourinho.Che per, adesso è cambiato radicalmente e certi angoli potrebbero essersi smussati grazie alla separazione. In ogni caso, serve un terzino destro così come serve un terzino sinistro, visto che Spina tornerà più o meno a Natale o giù di lì. La Roma avrà però Zaniolo nella 'power unit' - come dicono quelli della Formula Uno – dal punto di vista del potenziale un salto in avanti mica leggero e dalle prime prove tattiche anche El Shaarawy tornerà elemento centrale nella rosa della Roma, non come capitato negli ultimi mesi della grigia gestione Fonseca.. Però devo fare ammenda con lui, perchè con il Mancio non solo è cresciuto enormemente dal punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista della personalità sembra un altro giocatore. E in ogni caso già con Fonseca, che lo aveva utilizzato 'basso' diverse volte, aveva mostrato quale fosse la via tattica più giusta per il suo impiego.