Altro che mercato e possibilità di vederlo in Serie A a gennaio, magari con le maglie di Milan e Roma. Per Luka Jovic dalla Serbia continuano ad arrivare notizie poco rassicuranti su quella che, lo scorso Marzo, fu un'autentica violazione della quarantena per lasciare Madrid e arrivare a Belgrado.



Secondo l’agenzia serba Tanjung, infatti, quel gesto è ancora sotto esame da parte dei tribunali e potrebbe costare a Jovic fino a 6 mesi di carcere. Ma perché Jovic si recò di corsa nella capitale serba in pieno isolamento e quarantena?



All'epoca emerse che fu soltanto per la festa di compleanno della fidanzata Sofija Milosevic. La realtà è che quella festa fu anche l'occasione per festeggiare anche il fatto che la splendida modella era incinta di quello che per i due è il primo figlio (il secondo per Jovic che ne ha avuto un'altro da una precedente relazione), nato proprio pochi giorni fa.



Non solo l'amore per la splendida Sofija, neo-mamma bellissima che vi mostriamo nella nostra gallery, ma anche la splendida notizia da condividere con tutti.