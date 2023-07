Nell’intricato caso della- due retrocesse al momento ripescate, una neopromossa bocciata per un ritardo nell’indicazione dello stadio, un’altra squadra esclusa per pagamenti effettuati fuori tempo massimo - non è clamorosa solo la questione in sé, ma piuttosto cheIlha vinto quella splendida e inesorabile maratona che si chiama play off giocando a calcio e sudando tutto il dovuto, ma gli azzeccarbugli deldicono che il club non ha rispettato i tempi per la documentazione sull’impianto di gioco () e quindi, al momento, salva il(retrocesso non senza qualche ombra, come da inchiesta, nell’ultima partita) e butta fuori i lombardi. Detto che siamo di fronte ad un’che, dati alla mano, è stata la seconda squadra a meritare la promozione, visto che ha perso la finale play-off con il Lecco?Cosa c’entra il Perugia che, dal punto di vista tecnico, è una squadra che, sul campo, è, esattamente come il? E’ ovvio che nei criteri stabiliti dalla Federcalcio per i ripescaggi qualcosa non funziona e che. Nonostante una X al posto di Reggina o Brescia, la data di avvio del campionato è stata santificata () e il calendario stilato, ma Balata deve avere fatto male i conti o aver ritenuto che i gradi di giudizio fossero solo due. Invece, oltre al Collegio di Garanzia presso il Coni, ci sarà il(2 agosto) e certamente il(29 agosto).A questo punto, se esistesse un minimo di rigore e di decoro,mentre Federcalcio e Coni dovrebbero avviare subito la riforma della giustizia sportiva. Sempre meno giustizia e sempre più politica. Sì, perché bisognerebbe comprendere, chi o che cosa ha più potere del Consiglio Federale se è vero, come è vero, che il Lecco, promosso sul campo il 18 giugno, è stato riammesso, dopo la mancata iscrizione, il 7 luglio proprio dal sinedrio presieduto da Gabriele Gravina.Quali sono le forze che spingono per la riammissione del Brescia e del Perugia a detrimento di Reggina e Lecco? Neppure il Coni, pur non avendo nulla a che fare con il Collegio di Garanzia (Malagò ha più volte spiegato che si tratta di un organo ospitato dal Coni, ma che agisce in completa autonomia), può ritenersi estraneo a questa vicenda. Forse, e dicoIn tutti i casi, la questione lascerà sul campo qualche vittima. Da come se ne scrive, lanon avrebbe scampo (ma allora perché ha disputato l’intero campionato precedente?) e l’unica soluzione che accontenterebbe quasi tutti sarebbe. Cioè dieci partite a turno e una squadra che riposa. Si è già visto, per carità, ma è un’idea degna di un torneo canicolare, non del secondo campionato d’Italia.