Il debutto dicon la maglia dellanon ha esaltato proprio tutti. AS, quotidiano vicino al, si è concentrato ad esempio sugli errori compiuti dall'attaccante a Villar Perosa. "", si legge nella versione online del giornale: "". Il riferimento è al pallone regalato a Petrelli nei primi minuti dell'amichevole, o al mancino finito abbondantemente lontano dai pali della porta avversaria. Con la precisazione, però, che "in generale è stato un buon inizio per CR7". ​