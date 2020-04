La Juventus e il Barcellona hanno rapporti forti, buonissimi. Ecco perché spuntano continuamente idee di mercato e l'ultima arriva dalla Catalogna, in Spagna, dove Rac1 assicura che da qualche giorno, le dirigenze dei due club stanno lavorando su uno scambio per il centrocampo che consenta di realizzare plusvalenze e migliorare le rispettive squadre. In particolare, il Barça si è mosso per Miralem Pjanic e la Juve per il brasiliano Arthur.



L'operazione prevederebbe uno scambio alla pari valutando tanto i due centrocampisti per fare plusvalenza congiunta. Al momento è un'idea, un sondaggio fatto tra le due società; Pjanic è cedibile per la Juve che mira a fare cassa col bosniaco, mentre Arthur vorrebbe rimanere a Barcellona ma il club continua a far filtrare l'ipotesi di una sua cessione, un'idea anche per l'Inter oltre che per il Tottenham. E adesso, Juve e Barcellona pensano allo scambio.