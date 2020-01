Escalante sarà un giocatore della Lazio. Il centrocampista dell'Eibar ha firmato: lo annuncia il quotidiano spagnolo Marca. L'ufficialità verrà data a fine stagione: Escalante è un idolo in Spagna, il suo addio potrebbe essere un brutto colpo per i tifosi. La Lazio lo ha convinto, e ha messo insieme un altro tassello importante per la prossima stagione.



MERCATO LAZIO - Escalante ha firmato: lo ha convinto Igli Tare con un'offerta da 1,5 per 4 stagioni. L'Eibar non ha potuto pareggiare l'offerta, e ha individuato un sostituto sul mercato in Sebastiano Cristoforo. Il centrocampista argentino è un gran corridore dalle buone geometrie, e farà parte della Lazio del 2020-21.