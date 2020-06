In Spagna l'arriva di Gonzalo Escalante alla Lazio non desta alcuna sorpresa. Il giocatore dell'Eibar, come confermato dallo stesso Tare, rimarrà in Liga fino al 19 luglio, per onorare il termine della stagione. Come riporta il Diariovasco.com, già dall'inizio del campionato i dirigenti spagnoli cercavano una soluzione alla sua partenza.



MERCATO LAZIO - Spunta un piccolo retroscena: l'arrivo in Spagna di Edu Expósito in estate, così come l'accordo con l'opzione di acquisto raggiunto con la Fiorentina per Sebastián Cristóforo erano già mosse per garantire una continuità sulla mediana a causa della scelta di Escalante di approdare in Serie A.